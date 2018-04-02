98/2 askerlik yerleri ne zaman sorgulanabilecek? 2018 Mayıs askerlik yeri e-Devlet’te açıklanacak

Askere gidecek olanlar 98/2 askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Yedek subay, kısa dönem veya uzun dönem askere gidecek adayların askerlik yerleri henüz açıklanmış değil. MSB er adaylarının sınıflandırma sonucunu e-Devlet üzerinden açıklayacak. Peki 2018 mayıs ayında yani 98/2 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSB askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair duyuru yaptı. Askerlik yerleri açıklandığı anda, askerlik görevini yapacak olan gençler, “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” veya “Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” butonlarından askerlik yapacağı birliğe kolayca ulaşabilecek. Ancak bunun için önce e-Devlet hesabından giriş yapması gerekiyor. İşte Mayıs 2018 98/2 askerlik yerleri hakkında bilgiler ve merak ettikleriniz…

98/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, msb.gov.tr resmi internet sitesi aracılığıyla 2018 Şubat 98/2 celp alımlarıyla ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirerek, 2018 Mayıs celbinde askeri birliğe katılım gösterecek olan adayların acemi birlikleri 14 Nisan 2018 tarihinde (değişkenlik gösterebilir) şeklinde duyuru yayımlandı.

ASKERLİK YERİ VE DURUM BELGESİ SORGULAMA

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜCRETSİZ NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini bu adresten gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.