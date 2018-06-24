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Erdoğan 66 ile başladı ve düşüyor…

Anadolu Ajansı'nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54 seyrinde. Yani Erdoğan'ın oyu sandıklar açıldığından beri hiç yükselmedi.

android-time 20:33 24 Haziran 2018
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Erdoğan 66 ile başladı ve düşüyor…
Anadolu Ajansı'nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54 seyrinde. Yani Erdoğan'ın oyu sandıklar açıldığından beri hiç yükselmedi.

AA’nın verilerindeki bu değişiklik akıllara geçmiş seçimlerdeki sonuçları getirdi.

Akademisyen Engin Topan'ın hazırladığı grafiğe göre, Anadolu Ajansı, 16 Nisan Referandumu'nda sandıklardaki ‘Evet' oranının yüzde 80'den fazla olduğunu belirterek veri aktarmaya başlamış, yüzde 51,41'e kadar gerilemişti.

7 Haziran 2015'teki Genel Seçimleri'nde AKP'nin ilk baştaki oy oranı yüzde 65 civarındaydı. AKP, o seçimde yüzde 40,87 oy almıştı.

1 Kasım 2015'te ise AKP, Anadolu Ajansı'na göre yüzde 75 civarındaki oy oranıyla seçime başlamıştı. O seçimde AKP yüzde 49,5 almıştı.

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Son güncelleme: android-time 20:3624.06.2018
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