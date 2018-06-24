Erdoğan 66 ile başladı ve düşüyor…

Anadolu Ajansı'nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54 seyrinde. Yani Erdoğan'ın oyu sandıklar açıldığından beri hiç yükselmedi.