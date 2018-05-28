AB Büyükelçileri Edirne’de

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan; Brüksel’e gidiyoruz gidiyoruz, ama bir türlü AB konusunda sonuç alamıyoruz

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Büyükelçileri Edirne temasları çerçevesinde Edirne Belediyesini ziyaret ettiler. Belediye Meclis salonunda Büyükelçilerle görüşen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AB ile yaptıkları temas ve çalışmaları anlattı, “Brüksel'e gidiyoruz, gidiyoruz ama bir türlü sonuç alamıyoruz” dedi.

Kendisinin CHP'li bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Gürkan, “sosyal demokratlar olarak biz mücadeleden korkmayız. Mücadeleye alışığız. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Büyükelçilere Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde kaldığı, müze haline getirilen odayı da gezdiren Gürkan, Atatürk'ün Edirne'de geçirdiği zamanlar ve kent tarihi hakkında bilgi verdi.

“BAZEN BULGARLAR BURADA, BAZEN BİZ ORADA”

Edirne Belediye Meclisi salonunda sağına, Bulgaristan'da dışişleri bakanlığı da yapmış, şimdi Ankara'da Bulgar Büyükelçisi Nadejda Neynski’yi sağına, AB'nin Türkiye temsilcisi Christian Berger'i ise soluna oturtan Gürkan, Edirne tarihini anlatırken kentte binden fazla tarihi eser bulunduğunu söyledi. “Edirne, Floransa'dan sonra metrekareye en çok eser düşen ikinci şehir” diyen Gürkan, bu nedenle diğer belediye başkanlarının aksine kendisinin bu kültürel mirası koruyabilmek için ‘kenti büyütmekten özellikle kaçındığını' söyledi.

Kent tarihinden bahsederken de özellikle Bulgaristan'la savaşlarda kentin el değiştirmesine diplomatik bir dille değinen Recep Gürkan, Bazen onlar buraya geldi, bazen biz oralara gittik. Ama sonunda barış içinde yaşamaya başladık” dedi.z