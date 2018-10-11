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ABD basınından anlaşma sağlandı iddiası! Rahip Brunson serbest mi bırakılıyor?

Yarın duruşması görülecek olan Rahip Andrew Brunson ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu. ABD basını Brunson’ın serbest bırakılması için Beyaz Saray ile anlaşma sağlandığını ileri sürdü.

android-time 22:22 11 Ekim 2018
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ABD basınından anlaşma sağlandı iddiası! Rahip Brunson serbest mi bırakılıyor?
Yarın duruşması görülecek olan Rahip Andrew Brunson ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu. ABD basını Brunson’ın serbest bırakılması için Beyaz Saray ile anlaşma sağlandığını ileri sürdü.

Rahip Andrew Brunson yeniden ülkenin gündeminde. Yarın yeniden hakim karşısına çıkacak olan rahiple ilgili ABD basını önemli bir iddiada bulundu.  Brunson'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye gönderilmesi için Ankara ve Washington arasında yazılı olmayan bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

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“YAPTIRIMLAR HAFİFLEYECEK”

NBC'ye konuşan üst düzey ABD’li yetkililer, Brunson'ın serbest kalması karşılığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların hafifletileceğini söyledi.

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DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Brunson'ın serbest kalacağına dair haberlerin basında yer almasının ardından ekonomi de hareketlendi. Türk lirası, dolar karşısında hızla değer kazanmaya başlarken dolar da dakikalar içerisinde düşüşe geçti.

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Son güncelleme: android-time 22:4211.10.2018
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