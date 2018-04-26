ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde bugün ilginç anlar yaşandı. Üzerine benzin dökerek “Fethullah Güleni getirsinler, benim kardeşim cezaevinde kendimi yakacağım" diyen Yusuf I.'ye polis son anda müdahale etti.

Olay, saat 11.20 sıralarında İstinye Mahallesi , Üç Şehitler Caddesi üzerinde bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde meydana geldi.

İddialara göre, elindeki 1 buçuk litrelik pet şişeye benzin dolduran Yusuf I., üzerine bir miktar benzin döktü. Daha sonra ise, “Fethullah Güleni getirsinler, benim kardeşim Ogün cezaevinde, kendimi yakacağım” diyerek honsolosluğa doğru hareket etti. Çevrede korku dolu anlar yaşanırken, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer Ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin üzerine atlayarak duruma müdahale etti. Kendisine zarar vermesi önlenen ve etkisiz hale getirilen Yusuf I., daha sonra İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis Merkezinde hakkında işlem yapılan şüphelinin kardeşinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan 2017 yılında tutuklandığı ve hakkında 8 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. Yusuf I. ‘nin FETÖ’ye ve Fetullah Gülen'i Türkiye’ye teslim etmeyen ABD’ye tepki göstermek için eylem yaptığı öne sürüldü. Yusuf I.’nin bu eylemle kardeşini kurtarmak istediği iddia edildi.