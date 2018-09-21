İbrahim Kalın: ABD ile Münbiç’te ortak devriye yakında başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, haftalık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD ile Münbiç'te ortak devriyenin yakında başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın ABD ziyaretinde Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Kalın, “Çeşitli devlet başkanları ile görüşecek. Kesinleşenler var kesinleşmeyenler var” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI, YEREL SEÇİMLERDE DE ÖNEM ARZ EDİYOR”

Cumhur ittifakı’na ilişkin bir soru üzerine Kalın, “Cumhur ittifakı, yerel seçimlerde de önem arz ediyor. O konuyu parti tarafına bırakmak isterim. Nasıl detaylar ortaya çıkacak konuşulacak. Bahçeli’nin açıklaması memnuniyet verici” diye konuştu.

‘HEDİYE UÇAK’ YANITI

Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Katar tarafından hediye edilen uçağa gösterdiği tepkiyi de değerlendirdi. ‘Bütçeden çıkan 1 TL bile söz konusu değil’ diyen Kalın, ‘Yeni bir siyasi polemik yaratmanın anlamı yok’ diye konuştu.