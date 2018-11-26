ABD, Irak’ta eğittiği teröristleri Suriye sınırımıza yerleştiriyor

ABD, Irak’ın kuzeyinde 2004’te uyguladığı senaryoyu bu kez Suriye’nin kuzeyi için devreye soktu. Önce PKK’dan Kuzey Suriye yapısı oluşturulacak ardından petrol bölgeleri kontrol altına alınacak.

Irak'ın kuzeyinde Kürt yönetimi oluşturan ABD, benzer uygulamayı bu kez Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmeye çalışıyor. PKK denetiminde bulunan Sincar'da teröristleri eğiten, silahlandıran ABD, bunları gruplar halinde Türkiye sınırına gönderiyor.

GÖZLEM NOKTALARI

Suriye sınırımızda, ABD'nin yeni gözlem noktaları kurmasını, ‘teröristleri korumaya dönük adım' olarak niteleyen askeri kaynaklar, Mehmetçiğin Fırat'ın doğusuna girmesinin de böylece denetim altında tutulmasının amaçlandığını öne sürdü.

Terör kamplarında eğitilen militanların başta Menbiç olmak üzere Suriye'ye gönderildiğini belirten Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan “Irak'ın kuzeyinde Mahmur Kampı, örgüte militan kaynağı olarak kullanılıyor. Buradan gelen PKK'lılar Sincar'da terör eğitimine alınıyor. Bunun için 3 yeni terör kampı kuruldu'' dedi.

ABD'nin Menbiç'te ortak devriyelerle TSK'yı oyaladığını, Fırat'ın doğusunda olası TSK operasyon bölgelerinin analizini tamamladığını belirten Yavuzaslan, bölgeden edindiği bilgileri şöyle aktardı:

SENARYO DEĞİŞMİYOR

“ABD, 1991'de 36 paralel ile Irak'ın kuzeyinde peşmerge yapısının temelini attı. 2003'teki Irak'a müdahalesinin ardından ülkenin kuzeyinde gözlem ve kontrol noktaları oluşturdu.Bugün de aynı senaryoyu Suriye'de uygulamaya koydu. ABD, Arap Pınarı'ndan Haseke'ye kadar PKK/DSG militanlarının kamplarını, kontrol alanlarını gözlem noktaları ile koruma altına almayı planlıyor. Yine Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nin karşısında, sınıra yakın Suriye'nin Eşme Köyü'nde PKK'lılar bulunuyor. ABD bu bölgeye gözlem noktası kurabilir. ABD'nin planı, Türkiye'ye rağmen bir Kuzey Suriye yapısı oluşturarak Rakka- Deyr ez Zor petrol hattı ve doğalgaz sahalarını kontrol etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Fırat'ın doğusuna geçirmemektedir.”