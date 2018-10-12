ABD konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

Mardin' de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan " 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay' ın davasında tahliye talebi reddedildi

ABD’nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hamza Uluçay’ın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılırken aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir duruşmaya gelmedi.

Uluçay, dava kapsamında hakkında istenen bütün bilgi ve belgelerin lehine olmasına rağmen halen tutuklu yargılandığını iddia etti. Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Uluçay, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Uluçay’ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, Uluçay’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek,

duruşmayı erteledi. – 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor İddianamede, Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat’ta, Uluçay’ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde ulaşılamaması üzerine görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Uluçay’ın, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey sorumlusu “Behzat” kod adlı teröristin Mardin’de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet “B, C, D, F, G, K, L” serisi 1 dolar ele

geçirilmişti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.