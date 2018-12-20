ABD ordusunda görev yapan çifte vatandaş çavuş gözaltına alındı

ABD ile ipleri gerecek bir gelişme daha yaşandı. İncirlik Üssü'nde çavuş rütbesiyle görev yapan ABD ve Türk vatandaşı Yahya Özer, ABD'ye giderken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. ABD ile en son Papaz Andrew Brunson’un gözaltına alınması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

ABD ile Papaz Andrew Brunson'un FETÖ'den tutuklanmasından dolayı çıkan gerginlik yeni bitmişti ki, bu kez İncirlik üssündeki Amerikan birliğinde Çavuş rütbesiyle görev yapan, çifte vatandaş Yahya Özer gözaltına alındı. Hem Amerikan, hem de Türk vatandaşı olan Yahya Özer'in, 17 Aralık günü Londra üzerinden ABD'ye gitmek üzere Atatürk havalimanına geldiği, burada pasaport kontrolünde gözaltına alındığı öğrenildi. Yahya Özer hakkındaki yakalama kararının, Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş olduğu ifade edildi.

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