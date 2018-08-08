ABD-Türkiye krizinde kritik gün! 9 kişilik heyet Washington’da…

Pastör Brunson kriziyle sarsılan Türkiye-ABD ilişkilerinde denge sağlanabilmesi için üç bakanlıktan 9 kişinin olduğu bir heyet Amerika'ya gitti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Adalet, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıklarından yetkililerin yer aldığı 9 kişilik heyetin, Washington’da görüşmelerde bulunmak ABD’ye gitti. İlk toplantı ise bugün gerçekleşecek.

Krize ilişkin ön mutabakatın sağlandığı iddiası gündeme gelirken, konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Washington’a gidecek heyetin, konuyla ilgili temaslarda bulunması öngörülüyor.

GERGİNLİK NASIL TIRMANDI?

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Rahibi Andrew Craig Brunson, 2016'nın Ekim ayında ifadeye çağrılarak, eşiyle birlikte gözaltına alınmış, eşi 13 gün sonra serbest bırakılırken, kendisi tutuklanmıştı. FETÖ üyesi olduğu, casusluk, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamalarıyla tutuklanan ve iddianamesi 1,5 yıl sonra ancak hazırlanan Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçen hafta, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi “ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı” konulması koşuluyla rahibin tahliyesine karar verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson 'ın “hemen” serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye “ciddi yaptırım” uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan ‘ Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası'nı kabul etti. ABD 1 Ağustos'ta Andrew Brunson 'ın ‘durumuyla' ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı. Türkiye kararı protesto etti ve tutuma aynen karşılık verileceği ifade edildi.