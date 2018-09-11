ABD ürünlerine ambargoyu devlet malzeme ofisi deldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan krizin ardından yerli ve milli ürün kullanılması çağrısı yaptı. Ancak DMO bakanlıklara alınacak dizüstü bilgisayar için Amerikan markasını seçti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yle yaşanan kriz nedeniyle başta bu ülke olmak üzere ithal ürünler yerine yerli-milli ürünlerin tercih edilmesini istedi. Erdoğan'ın bu çağrısına Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bile uymadı. DMO, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dizüstü bilgisayar alımı için 10 Ağustos 2018'de ‘bilgisayar ve yan ürünleri' ihalesine çıktı. Şartnamede 2'si ABD'li 4 yabancı marka yer aldı. İhaleyi de ABD merkezli HP markası kazandı. Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısını delen Devlet Malzeme Ofisi'nin ihale duyurusu aynen şöyle;

2 ABD'Lİ, 4 YABANCI FİRMA

“TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 1.000 adet dizüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve DELL (ABD malı) Latitude 7490, Fujitsu (Japon malı) Lifebook U748, HP (ABD malı) Elitebook 1040 veya LENOVO (Çin malı) Thinkpad T480s marka/modellerinden birine uygun olarak, ofisimiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.”

DMO'DAN SAVUNMA

DMO'nun ihalesini ABD merkezli HP markası ve Ekspa ortaklığı kazandı. Kurum içinden ve dışından ‘ithal ürün' eleştirisi geldi. Bazı kurum yöneticilerinin de kendilerine resmi olarak ‘boykot yazısı gelmediği' yönünde savunma yaptığı öğrenildi. Türkiye ile ABD arasında süren gerilimde Erdoğan 14 Ağustos'ta SETA Vakfı'nın düzenlediği “İktidarının 16. Yılında AK Parti” başlıklı sempozyumda Amerika'dan ithal edilecek elektronik ürünlere boykot uygulanacağını açıklamıştı. Erdoğan, “Bu ürünlerin ithalinde herhangi bir Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız” diyerek yerli malı kullanımı çağrısı yapmıştı.