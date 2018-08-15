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ABD ürünlerine bir boykotta Pamukkale Belediyesi’nden geldi

Denizli'nin Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurumunun sosyal tesislerinde ABD menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını bildirdi.

android-time 19:19 15 Ağustos 2018
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ABD ürünlerine bir boykotta Pamukkale Belediyesi’nden geldi
Denizli'nin Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurumunun sosyal tesislerinde ABD menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını bildirdi.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, son günlerde ABD’nin Türkiye ekonomisi üzerinden yaptırımlarına karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ABD ürünlerine boykot çağrısına destek vermek istediklerini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin, hükümetin sağlam ve iradeli duruşuyla, halkın desteğiyle bertaraf edildiğini söyleyen Gürlesin, “Son günlerde, Türkiye’mize yönelik açık bir ekonomik saldırı var. ABD’nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Bu ülkeyi kimse yıpratıp, boyunduruk altına alamaz. İhracatta, turizmde, istihdamda rekorlar kıran, turizmde dünyada örnek gösterilen bir ülke konumundayız. Gerçek böyleyken, ülkemizi kötü göstermek isteyenlere karşı, Pamukkale Belediyesi olarak bizler de Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek veriyoruz ve Belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışlarını durduruyoruz. Amacımız, ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır” dedi.

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