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ABD ürünlerine ek vergi sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" ifadesini kullandı.

android-time 06:54 15 Ağustos 2018
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ABD ürünlerine ek vergi sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ile yaşanan ekonomik gerilimin ardından bazı ürünlerin ithalatında vergi oranlarının artırıldığını açıkladı.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesajlarını ileten Oktay, “ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya'yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam” açıklamasında bulundu.

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