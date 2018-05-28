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ABD vatandaşı Beyoğlu’ndaki otelde ölü bulundu

Beyoğlu'nda bir otelde kalan ABD'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu.

android-time 17:12 28 Mayıs 2018
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ABD vatandaşı Beyoğlu’ndaki otelde ölü bulundu
Beyoğlu'nda bir otelde kalan ABD'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu.

49 yaşındaki King’den haber alamayan otel çalışanları odaya gitti. Kapının çalınmasına rağmen açan olmayınca içeri giren görevliler Stephen Michael King’i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde King’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otelin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu odaya King’ten başka kimsenin girmediği tespit edildi. İncelemenin ardından King’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Son güncelleme: android-time 18:0028.05.2018
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