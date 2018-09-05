ABD yaptırımlarından sonra Türkler Rusya’ya daha yakın

ABD ile yaşanan krizlerden sonra yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Türk vatandaşları Rusya'yı kendisine daha yakın görüyor. Ayrıca vatandaşların büyük bir bölümü ticarette Türk lirasının kullanılılması gerektiğine inanıyor.

ABD’nin Türkiye ekonomisini hedef alan ve ardı arkası kesilmeyen yaptırımlar uyguladığı bu dönemde, Türkiye’nin önemli bazı dış politika hamlelerine kamuoyundan da destek geldi.

Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre halkın yüzde 74.5’i ABD’nin dolar üzerinden Türkiye’ye siyasal baskı uyguladığına inandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaklaşık yüzde 73.5’lik bir kesim ise, Türkiye’nin doların etkisini azaltmak amacıyla yerel para birimi üzerinden ticaret yapmasına destek verdi.

Yerel para birimiyle ticarete en fazla destek yüzde 86.2 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeni oldu. Onu yüzde 82.3 ile AKP, yüzde 76.9 ile İYİ Parti seçmeni takip ediyor.

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VATANDAŞ RUSYA’YA DAHA YAKIN DURUYOR

Türkiye’nin hangi ülkelerle ittifak içerisinde olması gerektiği sorusuna da katılımcılardan çarpıcı yanıt geldi. Bu soruya yüzde 41.2 “Türk cumhuriyetleri” ve yüzde 19.1’lik kesim “Rusya” derken, aynı oran AB için yüzde 11’de, ABD için ise yalnızca yüzde 4.4’te kaldı.

Araştırmaya katılanlar “Hangi ülkelere kendinizi ne derece yakın hissediyorsunuz” sorusuna da yine Türki cumhuriyetlerden ardından en fazla “Rusya” cevabı verdi. Rusya’ya kendisini yakın hissedenler yüzde 28.8 iken, aynı oran ABD için 9.9’da kaldı.

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RAHİP BRUNSON’UN TUTUKLULUĞU

Araştırma katılımcılarının büyük çoğunluğu Türkiye ve ABD’yi karşı karşıya getiren ancak casusluk suçlamalarıyla tutuklanan, Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunu olumlu değerlendiriyor. Katılımcıların yüzde 65.4’ü “çok olumlu” ve “olumlu” karşılarken, yüzde yalnızca 22.8’i Brunson’ın tutukluluğunu çok olumsuz veya olumsuz karşılıyor.

Brunson’ın tutukluluğunu olumsuz karşılayanlar arasında AK Parti seçmeni, yüzde 85.5’le birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 71.9 ile MHP ve 49.4 ile CHP seçmeni izliyor.

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AB KARŞITLIĞI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Sputnik’te yer alan habere göre, Türkiye’nin gündeminde olan alternatif ekonomik ve siyasi birlikler de Türk halkının desteğini toplamış durumda. Halkın yüzde 68.3’ü “Sizce AB Türkiye’yi dışlayıcı tavrını değiştirir mi?” sorusuna “Hayır, değiştirmez” cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 52.6’sı da AB’ye “olumsuz” baktıklarını açıkladı.Buna karşın araştırma katılımcıları, Türkiye’nin dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS’e katılmasına yüzde 40’lık bölüm destek verirken; BRICS’e katılıma karşı çıkanların oranı yüzde 20’de kaldı.