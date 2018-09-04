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ABD’den sürpriz görüşme talebi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşme talebinin Pompeo'dan geldiği bildirildi. 

android-time 16:51 4 Eylül 2018
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ABD’den sürpriz görüşme talebi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşme talebinin Pompeo'dan geldiği bildirildi. 

Görüşmede ikili ilişkiler ve İdlib’e ilişkin son durum hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldığı açıklandı.

ABD İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

ABD ile evanjelik rahip Brunson konusunda yaşanan kriz sonrası ABD, Türkiye’ye çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Bu yapıtırımlardan en çok tepki çekeni iki Türk bakan hakkında verilen yaptırım kararı olmuştu.

Öte yandan Türkiye’nin de yapım projesinde katkı sağladığı F-35 savaş uçaklarının teslimatı da ‘Brunson krizi’ kapsamında ABD Başkanı Trump’ın kararıyla askıya alınmıştı.

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Son güncelleme: android-time 17:1404.09.2018
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