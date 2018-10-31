AB’den skandal harita! Türk karasularını gasp ediyorlar

FETÖ'nün hain 'Balyoz kumpası' nedeniyle suçsuz olmasına rağmen hapis yatan emekli Amiral Semih Çetin, Avrupa Birliği'nin (AB) internet sitesinde yer alan bir haritayı paylaşarak Türkiye'nin karasularının gasp edildiği iddiasında bulundu.

Emekli Amiral Semih Çetin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, AB ve uluslararası diğer platformların Türkiye Cumhuriyeti’ni Ege denizinde hareket edemez hale getirmek istediğini iddia etti.

Çetin paylaştığı haritalarla birlikte, “Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Ne olacak; deniz yetki alanlarının paylaşımı konusunda Türkiye’ye yönelik politikasını, AB’nin resmi politikasına dönüştüren Yunanistan yangından mal kaçırıyor. AB’nin resmi sitesinde yayınlanan harita. Türkiye’ye Antalya Körfez’i yeter diyor” yorumunu yaptı.

ÇETİN OLMASI GEREKENİ DE AÇIKLADI

Semih Çetin, “Diyeceksiniz ki gerçekte nasıl olması gerekiyor. Kırmızı ile çizilmiş hatlar uluslararası deniz hukukuna göre bizim Münhasır Ekonomik Bölgemiz. 2007 yılında Başkent Üniversitesindeki bir sempozyumda ilk kez gündeme getirildi. Medyada haber bile olmadı” AB’nin bu haritasına tepkisini dile getirdi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Çetin, “Doğu Akdeniz çok önemli. Türkiye AB’nin haritasındaki bir sınırlandırmayı asla kabul edemez. Bu oldu bittiye karşı alınacak siyasi ve askeri her türlü tedbir, girişim desteklenmelidir. Öncelikle Münhasır Ekonomik Bölgemizi resmen ilan etmeliyiz. Geç bile kaldık” sözleriyle yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.