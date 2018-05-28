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ABD’li turistin Beyoğlu’ndaki sır ölümü aydınlandı

İstanbul Beyoğlu'nda saç ekimi amacıyla turist olarak gelen Amerikalı Stephan Micheal King kaldığı otelde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde intihar ettiği belirlenen King'in kız kardeşine verilmesi için not bıraktığı öğrenildi.

Tugay SADAY
android-time 23:15 28 Mayıs 2018
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ABD’li turistin Beyoğlu’ndaki sır ölümü aydınlandı
İstanbul Beyoğlu'nda saç ekimi amacıyla turist olarak gelen Amerikalı Stephan Micheal King kaldığı otelde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde intihar ettiği belirlenen King'in kız kardeşine verilmesi için not bıraktığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ni harekete geçiren olay  Beyoğlu’nda yaşandı. İddialara göre, Amerika’dan saç ekimi için İstanbul’a gelen Stephan Micheal King Taksim’de bir otele yerleşti. King’in saatlerce odasından çıkmaması üzerine otel görevlileri endişelendi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, King’in odasında ölü olarak buldu.

 

İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan ilk incelemeler sonucu King’in intihar ettiği belirlenirken, kendi el yazısıyla bir not yazdığı öğrenildi. Paralarını kız kardeşine bıraktığına dair yazdığı not polis ekiplerine tarafından muhafaza altına alınırken, King’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son güncelleme: android-time 23:2228.05.2018
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