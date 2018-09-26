Abdullah Cömert davası Balıkesir’de yeniden başladı

Hatay'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert ile ilgili açılan davada hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan polis memuru A.K.'nin yeniden yargılanmasına başlandı.

Balıkesir’de görülen davada polis memuru A.K.’ye verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanık polis memurunun da Balıkesir’de yeniden yargılanmasına başlandı. Tutuksuz olarak yargılanan A.K., Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı.

AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma öncesi ve sonrasında Balıkesir Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte adliyeye gelen Abdullah Cömet’in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem ve abisi Adnan Cömert, davanın Balıkesir’de görülmesine tepki gösterdi. Adalet için 16 saat yol geldiğini söyleyen anne Hatice Cömert, “Adalet için geliyorum. Abdullah için geliyorum. Benim oğlum Antakya’da öldü, ama olayı Balıkesir’e sürüklendi. Adalet istiyorum” dedi.

Abdullah Cömert’in abisi Adnan Cömert ise, “Bu ülkede adalet yok görüyorsunuz. Kasten adam öldürüyor, sırtından vuruyor. Ama bugün burada adalet çıkmadı. Türkiye’de adalet yok. Adalete güvenin az olduğu bir ülkede artık diyecek bir şey yok” diye konuştu.

DAVA 19 KASIM’A ERTELENDİ

Dava 19 Kasım’a ertelenirken, duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Cömert´in avukatı Hatice Can, bu tür davaların cezasızlığa karşı mücadeleye dönüştüğünü söyledi. Can şöyle konuştu:

“Bugün de esasa uygun görüş okundu. Yargıtay önceki kararı bozmuştu. Bize de son sözler için süre verildi. Muhtemelen önümüzdeki celse bize son sözleri söylemek için süre verildi. Önümüzdeki celsede karar çıkar diye düşünüyoruz.” DHA