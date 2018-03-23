Abdullah Gül’den Cumhurbaşkanlığı ‘araştırması’

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önceki gün Ayazağa Kasrı’nda sürpriz bir görüşme yaptığı Saadet Partisi Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Avukat Ali Aktaş’a, Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda toplumun nabzını sorduğu öğrenildi.

Mor beyin tuzağını da ortaya çıkaran Avukat Aktaş, görüşmeyle ilgili SÖZCÜ'ye konuştu ve ‘'Sayın Gül ile, FETÖ yargılamaları, zedelenen adalet duygusu, tıkanan siyasi iklim ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Kendisine ‘Toplumda Cumhurbaşkanı adayı olmanız konusunda beklenti var?' dedim. Gül ise ‘Gerçekten beklenti var mı?' diye sordu. Ben de ciddi bir beklenti olduğunu söyledim'' dedi.

‘NİYETİ YOK GİBİ’

Aktaş, Gül'den bu süreçteki doğru ve yanlış uygulamaları daha yüksek sesle dile getirmesini istediğini de ifade ederek şöyle dedi:“Kendisinin, doğrulara doğru, yanlışlara yanlışı daha yüksek sesle dile getirmesine ihtiyaç olduğunu söyledim. Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgeliği dillendirmesini önerdim. Bu sözlerime tebüssüm edip ‘haklısınız' demekle yetindi. Cumhurbaşkanı adayı olacağı izlenimi almadım, niyeti yok gibi. ‘B en 2014'de siyaseti bıraktım, İstanbul'a geldim. Bu konular tekrar gündeme gelmesin' görüşünü aktardı.Sayın Gül FETÖ'nün hurafeci din geleneğinin ürettiği ‘marazlı' bir din anlayışının ürünü olduğunu ve geçmişte islam dünyasında benzeri yapıların varlığından bahsetti. Kör inancın nelere yol açabileceğini örnekleriyle anlattı. FETÖ soruşturmalarındaki bazı yanlışları eleştirdi. FETÖ yargılamalarında kriminal vakaya bulaşmamış kişilerin ayıklanmasını önerdi. Adalet duygusunun zedelenmesinden duyduğu endişeyi de aktardı''