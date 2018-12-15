Abdullah Gül’ün dikkat çeken Konya ziyareti | Son dakika haberleri

Her seçim döneminde ismi 'yeni parti kuruyor' iddialarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Konya’da dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Ali Babacan, Taner Yıldız, Beşir Atalay gibi isimlerle Karaman'daki cenazede buluşan Gül, Konya'da ise AKP'nin kurucu isimleri ile bir araya geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer'in 86 yaşında vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer'in cenazesine katılmak için dün Karaman'a geldi. Karaman'daki cenaze namazına, Abdullah Gül'ün yanı sıra, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AKP'li eski bakanlar Beşir Atalay, Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Nihat Ergün, Taner Yıldız, Mehmet Mehdi Eker de katıldı. Karaman'ın ardından Konya'ya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dönem Milli Görüş'ten ayrılanların buluşma noktası ve Konya'da AKP'nin merkezi olan eski il binasına gelerek ziyaretlerde bulundu. Gül’ün, AKP'nin kurucuları arasında yer alan Latif Cem Baran'ı ofisinde ziyaret ettiği öğrenildi. Ziyaret sonrası görüntü almak isteyen gazetecileri engellemeye çalışan korumalarına “Bırakın çeksin” diyen Gül, gazetecilerin Konya ziyaretine ilişkin sorusuna ise “Cenazeye geldim, takip etmiyor musunuz?” diyerek espriyle karşılık verdi.

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