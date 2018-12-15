Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Abdullah Gül’ün dikkat çeken Konya ziyareti | Son dakika haberleri

Her seçim döneminde ismi 'yeni parti kuruyor' iddialarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Konya’da dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Ali Babacan, Taner Yıldız, Beşir Atalay gibi isimlerle Karaman'daki cenazede buluşan Gül, Konya'da ise AKP'nin kurucu isimleri ile bir araya geldi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 10:55
Haberler Gündem
Her seçim döneminde ismi 'yeni parti kuruyor' iddialarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Konya’da dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Ali Babacan, Taner Yıldız, Beşir Atalay gibi isimlerle Karaman'daki cenazede buluşan Gül, Konya'da ise AKP'nin kurucu isimleri ile bir araya geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer'in 86 yaşında vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer'in cenazesine katılmak için dün Karaman'a geldi.

FOTO:SÖZCÜ - Abdullah Gül, Karaman'da Ömer Dinçer'in babasını cenaze namazına katıldı.

FOTO:SÖZCÜ – Abdullah Gül, Karaman’da Ömer Dinçer’in babasını cenaze namazına katıldı.

Karaman'daki cenaze namazına, Abdullah Gül'ün yanı sıra, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AKP'li eski bakanlar Beşir Atalay, Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Nihat Ergün, Taner Yıldız, Mehmet Mehdi Eker de katıldı.

FOTO:SÖZCÜ - Karaman'daki cenazeye Abdullah Gül'ün yanı sıra AKP'nin eski ve yeni kurmayları da katıldı.

FOTO:SÖZCÜ – Karaman’daki cenazeye Abdullah Gül’ün yanı sıra AKP’nin eski ve yeni kurmayları da katıldı.

Karaman'ın ardından Konya'ya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dönem Milli Görüş'ten ayrılanların buluşma noktası ve Konya'da AKP'nin merkezi olan eski il binasına gelerek ziyaretlerde bulundu.

Gül’ün,  AKP'nin kurucuları arasında yer alan Latif Cem Baran'ı ofisinde ziyaret ettiği öğrenildi. Ziyaret sonrası görüntü almak isteyen gazetecileri engellemeye çalışan korumalarına “Bırakın çeksin” diyen Gül, gazetecilerin Konya ziyaretine ilişkin sorusuna ise  “Cenazeye geldim, takip etmiyor musunuz?” diyerek espriyle karşılık verdi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:2715.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar