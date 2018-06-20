Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti!

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun kardeşi ve İsmailağa tarikatı liderlerinden olan Abdülmetin Balkanlıoğlu (60), kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Balkanlıoğlu bütün müdahalelere rağmen vefat etti.

Balkanlıoğlu, yaptığı bir konuşmada başı açık kadınları hedef almış ve “Giden öpsün, gelen yalasın” demişti.

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu’nun ağabeyi Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakiben İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir?

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958’de Çorum’un Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde doğdu. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı.

1977 tarihinde Şile’de Ağva Hacıköyü’nde imamlık yapmaya başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii'nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü'ne bağlı Acemoğlu Camii'nde görev yaptı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.

Balkanlıoğlu aynı zamanda Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun da kardeşi. AA