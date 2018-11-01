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Aç kalan karakulak katledilmeden yakalandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kümese giren karakulak, ev sahibi tarafından yakalandı. Katledilmeden ele geçirilen nadide tür tekrar doğaya salınacak.

android-time 09:49 1 Kasım 2018
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Aç kalan karakulak katledilmeden yakalandı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kümese giren karakulak, ev sahibi tarafından yakalandı. Katledilmeden ele geçirilen nadide tür tekrar doğaya salınacak.

Konyaaltı'nın Hisarçandır Mahallesi’nde bulunan bir evin kümesine karakulak girdiğini gören vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğüne bildirdi. Mahalleye gelen görevli personeller kümes içerisindeki bitkin haldeki karakulağı yakaladı.

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Aç olduğu tespit edilen karakulak rehabilitasyon için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi. Hayvanın gerekli tedavilerin ardından tekrar tabiata bırakılacağı öğrenildi.

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İHA

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Son güncelleme: android-time 09:5101.11.2018
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