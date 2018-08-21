Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen ve kesim sırasında kolundan yaralanan bir vatandaş 6 yıllık kasabım, kesim yaparken satırı kazayla koluma vurdum. 50-60 tane müşterim vardı ama kısmet olmadı. 8’inci kesimde yaralandım dedi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kurban keserken yaralanan 17 kişi başvurdu. Kurban keserken kurbanın altında kalarak yaralanan bir vatandaş da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi

KAYSERİ’DE ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU

Kayseri’de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı. Kendi imkanlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAMSUN’DA ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI

Samsun’da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.

Kentte Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KURBAN KESERKEN KENDİLERİNİ KESTİLER

Kahramanmaraş’ta kurbanlık keserken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Kahramanmaraş’ta, bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başladı ve kimileri kurbanlarını kasaplara kestirirken, kimileri kendileri kesmeye çalıştı. Kurbanlıkları kendileri kesmeyi tercih edenlerden bazıları ise bıçakla kendilerini yaraladı. İlk müdahaleleri kendileri ve yakınları tarafından yapılan acemi kasaplar, daha sonra hastanenin yolunu tuttu. Burada gerekli müdahaleleri yapılan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

MALATYA’DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Malatya’da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında birçok kişi kazara kendisini yaraladı. Acemi kasaplara, yakınları tarafından otomobiller ve çağırılan ambulanslarla getirildikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahale edildi.

Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışmak istemesiyle bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Ali Şimşek, “İstemeden oldu. Hayvan kaçınca bıçak elimize saplandı, ama ciddi bir durum yok” dedi. (Ajanslar)