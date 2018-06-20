Acı haber! Duyan hastaneye koştu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren Ayşe Mehibe Özkan (20) ile Beşir Akman (14) isimli kuzenler boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi’nde geçen Fırat Nehri’nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan iki kuzen nehre girdi. Yüzmeyi iyi bilmedikleri öğrenilen Özkan ile Akman’ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

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Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar suya atlayarak her iki genci sudan çıkarttı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kuzenler ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servise alınan Beşir Akman ile Ayşe Mehibe Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan iki kuzenin, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Yahya Akman’ın akrabaları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA