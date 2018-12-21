Açıklama geldi! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2019 asgari ücreti belirlendi mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı son buldu. 2019 asgari ücret zammı toplantıda konuşuldu ve TÜİK'in asgari ücret önerisi açıklandı. Asgari ücret zam oranının 4. toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretle çalışan milyonların gözü kulağı son dakika açıklamalarında. 3. toplantının ardından TÜİK’in asgari ücret zam teklifi açıklandı. Haberimizin devamında 2019 yılı asgari ücret zammı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıklamalarını bulabilirsiniz.

3. TOPLANTIDA TÜİK TEKLİFİ

TÜİK’in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU: 2 BİN 200 LİRANIN ALTINI KABUL ETMİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”CHP'li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019 itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. 2 bin 200 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz” dedi.



TÜRK-İŞ: BİR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 2 BİN 338 LİRA

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, “Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsür TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ'in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu toplantısına işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılım sağladı. Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de yer aldı. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.