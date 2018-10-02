Açıklama geldi mi? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin açılması ile birlikte maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularını bekliyor. Yurtkur'dan kredi ve burs açıklaması bekleyenler KYK resmi sitesini anbean takip ediyor. Peki 2018 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. Öğrenciler geçimlerini kolaylaştırmak için KYK burslarına ve kredilerine başvurmayı planlıyor. KYK burs başvurularının başlaması için tüm üniversite kayıtlarının son bulması bekleniyor. YKS ve DGS ek yerleştirmeleri ile üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından Yurtkur açıklaması ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.