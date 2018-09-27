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Acil serviste fark edilmeyen akrep yoğun bakımda fark edildi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde zatürre nedeniyle devlet hastanesinin aciline başvuran yaşlı kadının üzerindeki akrep, yoğun bakım ünitesinde fark edildi. Akrep görevliler tarafından alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

android-time 23:14 27 Eylül 2018
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Acil serviste fark edilmeyen akrep yoğun bakımda fark edildi
Kırşehir’in Kaman ilçesinde zatürre nedeniyle devlet hastanesinin aciline başvuran yaşlı kadının üzerindeki akrep, yoğun bakım ünitesinde fark edildi. Akrep görevliler tarafından alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Ömerhacılı kasabasında yaşayan Döndü Doğan (83), zatürre rahatsızlığı nedeniyle Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğlu tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadına acil serviste ilk müdahale yapılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının üzerinde akrebi gören stajyer öğrenciler panik halinde bağırınca görevli personeller müdahale ederek akrebi aldı. Akrebin yaşlı kadını elinden soktuğu tahmin edilirken, kadına zatürre tedavisi yanında akrep sokması için de tedavi uygulandı.

ZATÜRRE NEDENİYLE DEVLET HASTANESİNİN ACİLİNE BAŞVURAN DÖNDÜ DOĞAN'IN (83) ÜZERİNDEKİ AKREP, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE FARK EDİLDİ. AKREP GÖREVLİLER TARAFINDAN ALINIRKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI. FOTO:İHA

ZATÜRRE NEDENİYLE DEVLET HASTANESİNİN ACİLİNE BAŞVURAN DÖNDÜ DOĞAN’IN (83) ÜZERİNDEKİ AKREP, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE FARK EDİLDİ. AKREP GÖREVLİLER TARAFINDAN ALINIRKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI. FOTO:İHA

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akrebin kadının üzerine nasıl geldiği araştırılıyor.

İHA

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