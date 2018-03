Helin’in babası, böyle feryat etti

Kızı Helin Palandöken internetten alınan pompalı tüfekle öldürülen acılı baba bireysel silahlanmaya karşı imza çağrısı yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmanın azaltılması amacıyla 1 milyon imzayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Tüm, “Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Sadece geçen yıl kadın cinayetlerinin yüzde 80'i ateşli silahlarla gerçekleşti, iki binden fazla insan bireysel silahlanma terörüne kurban gitti” dedi. Mehmet Tüm, kampanya sona erdiğinde, TBMM önünde eylem de yapacak.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmanın azaltılması ve kontrol altına alınması amacıyla Change.org isimli sitede 1 milyon imzayı hedefleyen bir kampanya başlattı. ABD'de bireysel silahlanma ve silah lobisine karşı önceki gün 1 milyon kişinin Beyaz Saray'ı kuşattığını hatırlatan CHP'li Tüm ”Hiçbir önleyici adım atılmıyor ve bunun sonucunda her gün masum insanlar hayatını kaybediyor. Mağdur ailelerle 1 milyon imza kampanyası başlatma kararı aldık. Change.org burada sembolik bir anlam taşıyor, imzalar belli bir sayıya ulaşınca Meclis'in önünde eylem de yapacağız”

HELİN'İN BABASI

Geçen yıl Ekim ayında pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken de kampanya kapsamında video çekti ve şunları söyledi:

“Değerli dostlar, ben internetten alınan silahla 17 yaşındayken öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken. Kızım Helin'in kaybı bana hayattaki en büyük acıyı yaşattı. Tam 158 gündür acım hiç ama hiç dinmedi. Helin bir daha gelmeyecek, bunu da biliyorum. Ama bizim acımız son olsun istiyoruz. Bireysel silahlanma her geçen gün can almaya devam ediyor. Ülkemizde her gün masum insanlarımız ateşli silahların namlularında hayatını kaybediyor. Tüm dünya bu tehlikeli gidişatın farkında. Bugün Amerika’da tam 1 milyon genç insan, bireysel silahlanma ve silah lobisine karşı Beyaz Saray’ı kuşattı. Artık harekete geçme zamanı. 1 milyon imza toplayıp Meclis’e gidip bireysel silahlanmanın azaltılması için çalışma yapılmasını istiyoruz. Gelin siz de destek olun, bu acılar son bulsun.”