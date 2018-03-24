Adalar Sahili için projesiz ihale!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, 27 Mart’ta düzenlenecek olan ve Adalar’ı da kapsayan cadde düzenleme ihalesinin mevzuata aykırı olduğunu söyledi. Ataman, İBB’nin düzenleyeceği ihaleden Adalar Belediyesi’nin bile haberinin olmadığını, sit koruması altında olan Adalar’da proje hazırlanmadan ihaleye çıkılamayacağını vurguladı.

İBB, İstanbul genelinde Adalar'ın da içinde olduğu 88 caddede düzenleme yapmak üzere 27 Mart 2018'de yapacağı ihaleye sayılı günler kala Adalar halkı, içeriğini bilmedikleri düzenleme projesi nedeniyle tedirgin. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Adalar'ı yakından ilgilendiren ihaleye tepki göstererek bu ihale dosyasının yeniden gözden geçirilmesini gerektiğini belirtti. İhale dosyasında hiçbir uygulama projesi bulunmadığına dikkat çeken Ataman “Dosyada ‘uygulama projeleri onaylandıktan sonra imalatlara başlanılacaktır. Detay projeleri etap etap idareye sunulacaktır' ibareleri yer alıyor. İhale evraklarında yer almayan uygulama projesinin onaylanmasından sonra imalata başlanacağı ilan ediliyor. Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre uygulama projesi olmayan bir iş için ihaleye çıkılması mevzuata aykırı” dedi. Aynı yönetmeliğe göre yaklaşık maliyetin hazırlanabilmesi için zorunlu tutulan belgeler arasında uygulama projesinin de yer aldığını vurgulayan Ataman herhangi bir uygulama projesi olmayan işin yaklaşık maliyetinin nasıl hesaplanacağının da merak konusu olduğunu ifade etti.

PLANLAN İPTAL PROJE NASIL HAZIRLANACAK?

İhale dosyasındaki “Mahal Listesi”nde Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada'nın yer aldığına dikkat çeken Ataman “Adalar ilçesinin 1/5 binlik imar planlarının Danıştay tarafından iptal edildi. Bu durumda nasıl proje yapılıp ihaleye çıkılacak? Adalar'ın tamamı sit alanında. Tüm projelerin kurul onayından geçmesi gerekiyor. Adalar Belediyesi'nin bile bu projeden haberi yok. Uygulama yapılacak projeler kamuoyu ile Adalar Belediyesi ile paylaşılacak mı” diye sordu.

İSTANBUL'U KAYBEDECEKLER

Ataman, 2019 seçimlerine bir yıldan kısa bir süre kaldığını hatırlatarak şu çağrıyı yaptı:“İhale sürecinin tamamlanması aylar sürer. Sonrasında proje süresi 545 gün. İş, atanmış İBB Başkanı Mevlüt Uysal döneminde bitmeyecek, bir sonraki İBB yönetimine kalacak. Zaten İstanbul'u kaybedecekler. Bırakın CHP iktidarında daha şeffaf bir ihale süreci ile bu iş yapılsın.”

545 GÜN SÜRECEK

İBB'nin İstanbul genelinde 88 caddede düzenleme yapmak üzere 27 Mart 2018'de çıkacağı ihale; Adalar, Bakırköy , Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Şişli ve Üsküdar gibi kentin en merkezi ilçelerindeki 88 caddeyi kapsıyor. İhalenin sonuçlanmasının ardından yer tesliminden itibaren inşaatların 545 günde bitirilmesi planlanıyor.