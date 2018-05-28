Adalet, Allah’ın emridir, yıldız gibi parlatalım

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, SÖZCÜ’ye konuştu.

Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline dönüşen “Adalet” arayışı, siyasetçilerin gündeminde olmaya devam ederken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz da konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Allah'ın emri olan adaleti, hakim, savcı, avukat olarak kutup yıldızı gibi birlikte parlatacaklarını” belirten Yılmaz, “Adalete saygı ve güven kalmazsa, kaybeden tüm hukukçular ve millet olur” dedi. Mehmet Yılmaz hukukçulara şöyle seslendi:

YENİDEN KURULACAKTIR

“Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı, hukuk ve hukuk devletini bireylerin hizmetine sunan, sorumluluk duygusu gelişmiş, küçük hesapların peşinden gitmeyen, mesleki ve şahsi saygınlık ve onuruna düşkün, iş sahiplerine ve meslektaşlarına karşı davranışlarında asgari nezaket kurallarını unutmayan, tarafsız, daima hakkı ve haklıyı, adaleti ve huzuru savunan, yargının bağımsızlığını koruyan, hakim, savcı, avukat, noter, öğretim görevlisi ve yöneticiler sayesinde, yaşama geçecek, hain bir örgütün darbe vurduğu ‘adalet duygusu' yeniden yücelecek, güven kazanacak ve milletin gönlündeki o müstesna makama ‘peygamber postu'na yeniden kurulacaktır.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Yaşadığı dönemin aydını, filozofu, örnek insanı, rehberi olan hakim, savcı ve avukat meslektaşlarım; içinde bulunduğumuz dönemin bize en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem olduğunu hiç unutmamalı. Yargının bilinen sorunlarını çözmede hepimiz birlikte el ele olalım. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim güvencesi, savunma hakkının kutsallığı, adil yargılama ve hukukun eşitliği ilkeleri gibi bizi ortak ve bir kılan birçok müştereklere sahibiz.

Konuşarak uzlaşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Görevini yerine getirirken her hukukçu mesleğinin etik ilkelerini, sorumluluklarını, yargılama faaliyetinin yüceliğini, önem ve değerini hiç aklından çıkarmamalı, toplumun kendilerini dikkatle izlediğini bilmeli, adalet kavramına leke düşürecek her davranıştan sakınmalı. Yargı meslek örgütleri de bu uğurda çaba göstermeli. Unutmayalım; güvenilir, inanılır ve saygı duyulur bir adalet kurumu için hakim savcı ve avukat menfaatleri farklı ve birbiri ile yarışan değildir. Adalete saygı ve güven kalmazsa kaybeden tüm hukukçular ve millet olacaktır.

SABIR, İLKENİZ OLSUN

Herkes şunu iyi bilmeli ki, kim suç işlemişse, meslek etik kurallarını ihlal etmişse Anayasa ve yasaların emrettiği yol ve yöntemlerle hesap verecektir, bu konuda kimseye ayrıcalık yapılmamalı kimse kayrılmamalı ama bunun yöntemi tarafsız bir soruşturma ve muhakeme sonucunda olmalıdır. Türk Milleti'nin kendilerinden çok şey beklediği hakim, savcı ve avukatlar olarak, bütün gayretimizi bu kahraman milletin adalet beklentilerine adayalım. Dayanışma ve işbirliğimizi en üst noktalara taşıyalım, karşılıklı yardımlaşma, anlayış gösterme ve sabırlı olma ilkemiz olsun.

SAVUNMA KUTSALLIĞI

Avukat olarak; hakim ve savcıya kısaca mahkemeye saygılı olmanın bizi küçültmeyeceğini aksine adalet kavramının yüceliğinin gereğinin olduğunu, hakim savcı olarak; avukata saygının, savunma hakkının kutsallığına saygının gereği olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Zorlandığımız anda aynı sıralarda eğitim gördüğümüz yılların dostluğunu ve sıcaklığını daima hatırlayalım. Hakim, savcı, avukat olarak Allah'ın emri adalet için fedakarca görev yapan değerli meslektaşlarım, Adaleti kutup yıldızı gibi parlatmayı birlikte başaracağız.”