Adalet arıyorum

Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu SÖZCÜ’ye konuştu. Oya Berberoğlu, vekil seçilmesine rağmen tutuklu eşi CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için Ankara’da adalet turuna çıktı. Oya Berberoğlu, “Herkes için adalet istiyorum” dedi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. O günden bu yana Maltepe Cezaevi'nde tek başına kalıyor. Oya Berberoğlu eşinin hukuki durumunu dile getirmek için Ankara'da herkese gidip derdini anlatıyor. Ankara'da hak arayan, ‘Herkes için adalet' diyen Oya Berberoğlu Ankara temaslarını şöyle anlattı:

HALKIN AVUKATINA GİTTİM

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret ettim. Çünkü, başdenetçilik, bir nevi halkın avukatlığıdır. Yargı sorumluluk alanında olmamasına rağmen, kendisi Enis'in durumuyla yakından ilgileniyor. Bu durum beni son derece mutlu etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ettim. Kılıçdaroğlu da, Yargıtay'ın hatayı düzelteceği beklentisi içinde.

BAYKAL: BIRAKILMALI

GATA Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi süren Deniz Baykal'ı geçen perşembe günü ziyaret ettim. Bana, ‘Enis, yeniden milletvekili seçildiği için Anayasa'ya göre dokunulmazlık kazanmıştır. Derhal ve hiç tereddütsüz tahliye edilmelidir. Enis'e tecrit uygulanmasına çok üzülüyorum. Adalet, siyaset üstüdür. Siyasi etkilerle, kişinin özgürlüğü bir dakika bile kısıtlanamaz' dedi.

HÜKÜMET SAMİMİ BİR ÇABA İÇERİSİNDE

OYA Berberoğlu TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la görüşmesini şöyle anlattı: “Kendisinden randevu istedim. Sayın Yıldırım'la adli yılın açılış günü olan 3 Eylül'de makamında bir saate yakın görüştüm. Meclis başkanı olarak Enis'in hukuki durumuyla alakalı çalışma yaptırdığını biliyorum. Konuyla yakından ilgileniyor. Meclis olarak, bu hukuki sorunu çözme yolunda samimi ve kararlı olduğu izlenimini edindim. Hükümetin, Adalet ve yargı bağımsızlığı konusunda samimi bir çaba içine girdiğini gözlemliyorum. Bu noktada hem Cumhurbaşkanı'nın hem muhalefet partilerinin bu çabalara açık destekte bulunmalarını istiyorum. Bu durum hem yargıya hem de topluma moral ve güven verecektir. Türkiye'nin birçok sıkıntıyı aşmasında bağımsız ve tarafsız yargı ekmek gibi su gibi gereklidir. Binali Yıldırım'ın yanından, çok kısa sürede olumlu bir sonuç çıkacağı umuduyla ayrıldım.”

‘Arkeolojiyi kazandı artık kaza kaza cezaevinden çıkar'

Enis Berberoğlu hapishanede her zaman okumak isteği Koç Üniversitesi'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü kazandı. Eşi Oya Berberoğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la aralarında şu konuşmanın geçtiğini söyledi: “Meclis Başkanımıza Enis Bey'in devlet üniversitelerini, gençlerin hakkını yememek için tercih etmediğini, ilk tercihi olan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümüne girdiğini, kızım Dilara'nın da babasının kaydını yaptırdığını belirttim. TBMM Başkanı bu durumdan memnun oldu ve tebrik etti. Enis'in sınavını kazandıktan sonra kız kardeşime telefonla, ‘Enişten arkeolog oluyor'deyince, kardeşimin de ‘Çok sevindim. Eniştem artık ufak ufak kazarak cezaevinden çıkar' diye espri yaptığını söyledim. Buna Yıldırım çok güldü.”