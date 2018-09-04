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Adalet Bakanı’ndan ‘icralık çocuk’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık icra ücreti alınmayacak" dedi.

android-time 11:53 4 Eylül 2018
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Adalet Bakanı’ndan ‘icralık çocuk’ açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık icra ücreti alınmayacak" dedi.

Yargıda hedef süre uygulamasında temel yaklaşımımız yargılamanın öngörülebilir olmasını sağlamak olduğunu belirten Gül, ‘Hedef süre uygulaması pazartesi başladı. Yargıda öngörülebilirliği sağlamak istiyoruz. Çalışma yapılırken bir dava türünde standart bir süre belirlendi. Yargılamayı uzatılan ve hedef süreyi uzatılan unsurlar tespit edilecek. Hem yargılama hem de ceza aşamasında süre belirlendi. Belirlenen süre aşılırsa sistem bizi uyaracak. Dava açıldıktan sonra ne zaman sonuçlanacağı bilinecek’ dedi.

Gül, ‘1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız’ dedi.

 

 

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Son güncelleme: android-time 12:3904.09.2018
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