Adalet Bakanı Gül’den ‘Brunson’ açıklaması

MHP’nin af talebi ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi. Gül, Rahip Brunson davasının savcısının değişmesiyle ilgili olarak da, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Soruşturma savcısı değiştir. Yargı sistem üzerinden çalışır" diye konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bakan Gül, MHP'nin af talebine ilişkin, “Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

Gül, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin açılan davalara yönelik ise, “15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava var, 203’ü sonuçlandı. 86 dosya devam ediyor. Belki Akıncı Üssü davası ve bazı sanık sayısı fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ediyoruz” dedi.

BRUNSON AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson’a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, “Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür” değerlendirmesinde bulundu.