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Son dakika… Adalet Bakanı’ndan Demirtaş kararı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'nin verdiği Demirtaş kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Son dakika… Adalet Bakanı’ndan Demirtaş kararı açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'nin verdiği Demirtaş kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gül, AİHM’in Demirtaş kararı ile ilgili, “Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır. Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül terör suçlarından cezaevlerinde bulunan kişilerin sayısını ise, “Cezaevlerinde terör suçundan 44 bin 930 tutuklu ve hükümlü var. Bunların 31 bin 442’si FETÖ’cü, 9 bin PKK’lı, bin 150 DEAŞ’lı” şeklinde açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 20:3120.11.2018
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