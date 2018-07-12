Adalet Nöbeti’nin 67’inci haftasında hakim karşısına çıktılar

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklanan avukatlara destek olmak amacıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda başlatılan "Adalet Nöbeti"ne ilişkin 9 avukatın yargılanmasına başlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ihtara rağmen güvenlik güçlerine direnme suçundan 3'er yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan avukatlar savunmalarını yaptı.

“POLİSİN MÜDAHALESİ SONUCU BURNUM KIRILDI”

Sanık avukatlardan Gökmen Yeşil, Biz ülkedeki haksızlıklara karşı adaletin sağlanması bakımından bu tarz bir eylemde bulunduk. Yaptığımız barışçıl bir eylemdir. Ayrıca ben olaylar sonrası gözaltına alınan grupta değildim. Polis müdahalesi sonucunda burnum kırılmıştı. Sanırım mağduriyetimi bastırmak için sanık olarak gösterildiğimi düşünüyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

“AYAĞI KIRILAN AVUKAT ARKADAŞIMIZI O ŞEKİLDE OTOBÜSE ATTILAR”

Avukat Kıvanç Kayaoğlu da, olay tarihinde avukatların henüz polis şefiyle görüştükleri sırada çevik kuvvetin etraflarını sararak kalkanlarla dışarıya çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. Kayaoğlu, “Bu esnada x-ray cihazında polisin müdahalesi sonucu yaşlı bir kadın avukat yere yığıldı. Yaşlı kadını yerden kaldırmaya çalışırken, polisler bana da vurmaya başladı. Adliye dışında ortalık sakinleşince avukat bir arkadaşın gözaltına alınmasına tepki gösterdim. Bunun üzerine polisler, çamurda sürükleyerek beni de gözaltına aldılar. Yine bu olaylar esnasında avukat arkadaşımız olan sanık Erkan Sabri Ünüvar’ın bacağı kırılmış olmasına rağmen ters kelepçe yapıp otobüsün içine attılar. Biz o arada sadece sessiz ve barışçıl bir eylem yapma niyetindeydik” diye konuştu.

“EMNİYET AMİRİ GELİP ÖZÜR DİLEDİ, SONRAKİ NÖBETLERDE BİR SORUN ÇIKMADI”

Avukat Kemal Aytaç da, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonda alınan meslektaşlarına destek olmak amacıyla böyle bir eylem geliştirdiklerini ifade ederek, “Atriumda tepkimizi gösterdikten sonra adliye dışında basın açıklaması yapacaktık. Herhangi bir taşkınlık olmamasına rağmen polis orantısız şekilde güç kullanarak müdahalede bulundu” dedi. Bu olaydan sonra 66 kez adalet eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Aytaç, “İkinci hafta yine nöbet için belirlenen yere gittiğimizde emniyet amiri yanımıza gelerek ne yapacağımızı sordu. Yine nöbet tutacağımızı söyledim. Bunun üzerine emniyet amiri geçen hafta yaşanan olaydan ötürü özür diledi. Buyurun yapın dedi. Sonra ki nöbetlerde herhangi bir olay meydana gelmedi” diye konuştu.

MAHKEME İDDİANAMEDE MÜŞTEKİ OLARAK GÖSTERİLEN POLİSLERİN TANIK OLARAK DİNLENMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme duruşmaya gelmeyen diğer sanıkların da savunmalarını vermeleri için duruşmayı erteledi. Kararda, iddianamede müşteki olarak gösterilen polislerin suçun mağduru olamayacaklarını bu nedenle de müşteki olarak değil tanık olarak sonraki celse dinlenmelerine karar verdi.

NE OLMUŞTU

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde her hafta perşembe günü tutulan Adalet Nöbeti'nin 6 Nisan 2017 tarihli buluşmasında çevik kuvvet polisleri avukatlara gaz kapsülleri ve kalkanlarla müdahalede bulunmuştu. Güvenlik görevlilerinin de karıştığı müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil'in burnu, avukat Erkan Ünüvar'ın ise ayağı kırılmıştı. Avukatlar Diren Yeşil, Kemal Aytaç, Erkan Ünüvar, Hatice Nur Gök, Özge Serdar, Anıl Başoğlu, Kıvanç Kayaoğlu ve Sevinç Sarıkaya da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan avukatlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılarak dava açılmıştı.