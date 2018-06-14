Adana bayram namazı saat kaçta? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri? (Ramazan Baramı 2018)

Adana bayram namazı saat kaçta? Adana Kurban Bayramı namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İl il bayram namazı vakitleri, Bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Şehir şehir Kurban Bayramı namazı saatleri ve Ramazan bayramı ilgili faydalı bilgiler haberimizde...

2018 yılının Ramazan Bayramı geldi! İslam aleminin Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran’da başlıyor ve 17 Haziran'da bitiyor. Bayram namazı bayramların ilk günün sabahında kılınır? Şehir şehir Ramazan Bayramı Namazı saatleri. Tüm illerde bayram namazı saatleri. Peki bayram namazı nasıl kılınır, Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte Adana bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri, Ramazan bayramı ilgili faydalı bilgiler…

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 6:02

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ADANA’NIN ÜNLÜ CAMİLERİ

1. Ceyhan Ulu Camii

Ceyhan Ulu Camii, Adana, Ceyhan ilçesinin merkezinde geniş bir meydan ortasında bulunan Ulu Cami, aynı zamanda Abdülkadir Ağa Camii ismiyle de tanınmaktadır.1868 tarihinde Koban muhacirlerinden Nogaylardan Abdülkadir Ağa tarafından yaptırılan camii Ceyhan ilçe merkezinde bulunmaktadır.

2. Kurtkulağı Köyü Camii

Kurtkulağı Köyü Camii, Adana, Ceyhan ilçesine 30 kilometre mesafede, eski Halep kervan yolu üzerinde bulunan Kurtkulağı Köyü Camii, Türk mimarîsi önemli eserlerinden biridir.

3. Yeni Camii

Yeni Camii, Adana Ulu Camii'inde de olduğu gibi Arap- Memluk mimarisi tarzındadır.Camii kitabelerinden birine göre camii, 1724 yılında Abdürrezzak Antaki adlı Antakyalı bir zengin tarafından yaptırılmış; bir başka kitabeye göre minaresi 1729 yılında Abtullah Bin Ali Beşe tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen biçiminde, on kubbeli bir yapıdır. Minaresinin giriş kapısının üstünde bir güneş saati bulunur.

4. Hoşkadem Camii

Hoşkadem Camii, Kozan ilçesinde, çarşı içinde bulunmaktadır. Hoşkadem Camii, Adana ili , Kozan ilçesi merkezinde yer alan, Çukurova'nın Türklerin eline geçtiği ilk yılların eseri olması bakımından önemli bir yapıdır. Hoşkadem Camii, 1448 yılında Mısır Kölemen Sultanı Seyfeddin Çakmak‘ın Çukurova Bölge Emiri Abdullah Hoşkadem tarafından yaptırılmıştır. Bütünü ile dikdörtgen plan oluşturan cami, ulu camiler sınıfına dahil edilmiştir. Yay kemerli giriş kapısının üzerinde büyükçe bir kartuş içine yazılmış üç satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır. Camii son olarak 2006 yılında Belediyemizin girişimleri sonucunda vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilmiştir. Camii önünde belediyemiz tarafından yapılan fıskiyeler ve oturma alanları bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

5. Hasan Ağa Camii

Hasan Ağa Camii, Adana ili, Seyhan ilçesi Ali dede Mahallesi'nde, Yağ Camii arkasındadır. 1558 yılında, kubbeli ve kesme taştan yapılmıştır. Klasik Osmanlı mimari özelliğini taşıyan tek örnek olma özelliğine olan bu tarihi camii, Adana depreminin yaşandığı 27 Haziran 1988 tarihinde hasar gördüğünden dolayı uzun bir süre ibadete kapatılmıştı.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.