Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü’nün kardeşi tutuklandı

Ceyhan’da çiftçilik yapan Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
6 Şubat 2015’te sonuçlanan davada Vedat Sözlü, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay’a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı.
Bu kararın ardından Adana’da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu. DHA
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