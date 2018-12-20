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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü’nün kardeşi tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nü kardeşi Vedat Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü’nün kardeşi tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nü kardeşi Vedat Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Ceyhan’da çiftçilik yapan Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

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6 Şubat 2015’te sonuçlanan davada Vedat Sözlü, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay’a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı.

Bu kararın ardından Adana’da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:2520.12.2018
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