Adana’da 15 aylık bebeğini öldüren anneden kan donduran sözler: Canım istedi öldürdüm

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iddiaya göre imam nikahlı yaşadığı İlhami K.'nın kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Aysel Y., 15 aylık bebeğini döverek öldürdü. Aysel Y. bebeğini neden öldürdün sorusuna, “Canım istedi, öldürdüm” dedi.

Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi`nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir imam nikahlı yaşadığı İlhami K.’nın kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getiren anne Aysel Y., 15 aylık kızı Pınar K.’yı döverek öldürdü. Olaydan sonra akrabalarını arayan anne, çocuğunun öldüğünü söyleyerek, bir süre başında bekledi. Akrabaların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 15 aylık bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

‘ÖLDÜRDÜM İŞTE NE VAR?’

Gözaltına alınan anne Aysel Y., polis aracına götürülürken basın mensuplarına “Evet öldürdüm işte ne var? Canım istedi. Psikolojim bozuk. Pişmanım. Eşimin Allah belasını versin” dedi. İlhami K.’nin daha önce iki kez evlendiği ve ikinci evliliğinin hala devam ettiği öğrenilirken, Aysel Y. ile imam nikahıyla birlikte olduğu iddia edildi.

15 aylık bebek, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne A.Y. ise ruh sağlığının bozuk olduğu ve cezai ehliyetinin belirlenmesi üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AJANSLAR