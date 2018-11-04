Adana’da barda silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde barda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgayı haber alarak bara gelen kadın, gözyaşları içinde yaralılar arasında oğlunu aradı ancak bulamadı.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Caddesi’ndeki bara gelen kişiler ile işletmeci ve çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sırasında barda fenalaşan kişi de hastanede tedavi altına alındı.

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HARAÇ İSTEME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Kavgayı haber alarak bara gelen kadın, gözyaşları içinde yaralılar arasında oğlunu aradı ancak bulamadı.

Polis ekipleri olay yerindeki inceleme başlattı. Öte yandan, kavganın haraç isteme yüzünden çıktığı öne sürüldü. AA