Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana’da beton mikseri dehşeti!

Adana'da beton mikserinin çarptığı bisikletli, hayatını kaybetti.

android-time 21:54 2 Ekim 2018
Haberler Gündem
Adana’da beton mikseri dehşeti!
Adana'da beton mikserinin çarptığı bisikletli, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 NS 7988 plakalı beton mikseri, iddiaya göre ara sokağa döndüğü sırada bisikletli Ümit Peynirci’yi fark edemeyip, çarptı.

İLGİLİ HABERSon dakika: Bakırköy'de dehşet! Otomobili yayaların üzerine sürdüSon dakika: Bakırköy'de dehşet! Otomobili yayaların üzerine sürdü

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Peynirci’nin öldüğü belirlendi. Peynirci’nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar