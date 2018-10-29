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Adana’da feci kaza: Korkunç şekilde can verdi

Adana’da önce demir doğrama dükkanının duvarına, ardından profil demirlere çarparak durabilen aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

android-time 08:06 29 Ekim 2018
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Adana’da önce demir doğrama dükkanının duvarına, ardından profil demirlere çarparak durabilen aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi’nde, Enver Tatlı’nın (34) kullandığı 01 B 3686 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce yol kenarında bulunan demir doğrama dükkanının duvarına, daha sonra da iş yerinin önündeki profil demirlere çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 acil servisine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, Enver Tatlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tatlı’nın cenazesi daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çarpma sonucu otomobile saplanan demirler, dükkan sahibi ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

AA

AA

İHA

İHA

İHA

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Son güncelleme: android-time 08:4129.10.2018
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