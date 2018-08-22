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Adana’da iki grup çatıştı küçük Berfin vuruldu!

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, taraflardan 2 kişi ile yoldan geçen motosikletteki Berfin Yaşar (8) ve bir iş yeri sahibi yaralandı. Küçük Berfin ve 3 yaralı tedaviye alındı.  

android-time 13:52 22 Ağustos 2018
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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, taraflardan 2 kişi ile yoldan geçen motosikletteki Berfin Yaşar (8) ve bir iş yeri sahibi yaralandı. Küçük Berfin ve 3 yaralı tedaviye alındı.  

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü kavganın büyümesinin ardından taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada akrabasının arkasında motosikletle olay yerinden geçen Berfin Yaşar, tüfekten çıkan saçmalarını isabet etmesi sonucu yaralandı.

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Fotoğraf: DHA

Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye götürülen küçük kız, tedaviye alınırken,  silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Y. ve Umut B. de  hastaneye kaldırıldı. Çatışma sırasında çevredeki bir otomobil ve iş yeri de zarar gördü.

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Fotoğraf: DHA

İş yeri sahibi Resul Savuç’un da av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polisler, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

 

Son güncelleme: android-time 14:0822.08.2018
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