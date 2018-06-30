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Adana’da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana’da terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyonda biri kadın 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

android-time 06:48 30 Haziran 2018
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Adana’da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana’da terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyonda biri kadın 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon başlattı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Özel Harekat timlerinin de desteği ile daha öncede belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla söz konusu evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İHA

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