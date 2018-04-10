Adana’da polis günü kutlaması

Türk Polis teşkilatının 173. Yılı Adana’da da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 173.yıldönümü nedeniyle Adana'da düzenlenen törenlerin ilki sabah Atatürk Parkı'nda başladı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın Atatürk Anıtına çelenk koyduğu törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenlere Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kamu kuruluşlarının temsilcileri ile polisler katıldı.

Bu yıl 6-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle de polisler tarafından Kızılay' a kan bağışında bulunuldu, şehitlikler ziyaret edildi ve şehitlerin aziz hatıralı için mevlit okutuldu.