Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana’da bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Yakup Batan motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Aldığı saçma darbeleriyle Batan, motosikletinden düşüp kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Batan'ı Adana Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Batan kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA