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Adana’da şoke eden intihar

Adana’da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atlayarak intihar etti.

android-time 20:52 14 Ekim 2018
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Adana’da şoke eden intihar
Adana’da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atlayarak intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki D.Ç, çevirdiği bir taksiye bindi. Daha sonra taksi şoförüne Çatalan Köprsü'ne gitmesini söyledi. Taksici köprüye geldiğinde, genç kadın köprünün ortasında taksi şoförüne aracı durdurtup indi. D.Ç daha sonra bir anda köprü üzerinde kendini göle attı. Durumu gören vatandaşlar olay, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine göl üzerinde botla gelen sualtı polisi suya atlayan genç kadını çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, genç kadının öldüğünü belirledi. Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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Son güncelleme: android-time 20:5314.10.2018
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