Adana’da vatandaşın ayakkabı korkusu

Adana'da yıkılan devlet hastanesinin bahçesine atılmış halde yaklaşık 30 çift giyilmemiş ayakkabı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesinde yıkımı gerçekleştirilen devlet hastanesi bahçesindeki ağaçların altına torbalara konulmuş malzemeler olduğunu fark eden vatandaşlar şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ağaç altındaki torbaları bulup önce tehlikeli bir madde olması ihtimaline karşılık temkinli yaklaştı. Daha sonra torbanın birinin içinde ayakkabı olduğu fark edilince polis torbaların içini boşalttı. Torbalardan yaklaşık 30 çift hiç giyilmemiş ayakkabı olduğu görüldü. Polis ayakkabıların bir iş yerinden çalınmış olabileceği üzerinde duruyor. Polis ayakkabılara el koyup polis merkezine götürürken, son günlerde ayakkabı dükkanlarından yapılan bir hırsızlık sonucu başvuru olup olmadığını incelemeye aldı.

AA