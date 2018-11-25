Adana’nın bu durumda olmasını hazmedemiyorum

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için “Ben aday olursam alırım, hiç şüpheniz olmasın! Bilin ki Büyükşehir Belediye Başkanıyım” dedi.

Karalar, Özlem Gürses'e şu açıklamayı yaptı: “Seyhan Belediyesi için ismim açıklanmadı. Bunu büyükşehir olabilir mi acaba diye anlayanlar oldu.. Ama bana henüz böyle bir görev tevdi edilmiş değil. Edilirse doğup büyüdüğüm, bütün ailemin burada olduğu bir kente hizmet etmek beni çok gururlandırır ve mutlu eder.”

Zeydan Karalar, ‘ikisine de aday yapmazlarsa' sorusunu ise şu şekilde cevapladı: “Seyhan'la ilgili adaylığım devam eder diye düşünüyorum.”

ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞMALI

Karalar “Adana'nın nüfus olarak 6, ekonomik olarak 17. sırada olmasını hiç hazmedemiyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “ Adana Cumhuriyet döneminde bu ülkenin gelişimine İstanbul ve İzmir'den sonra ya ikinci ya üçüncü sırada katkı koymuş bir kent. Bugünkü yeri kabul edilemez. Çok hızla Adana'yı sanayide, ticarette, üretimde eski günlerine kavuşturmak lazım. Bir de eksik olan turizmi de ekleyerek… Adana bir tarih, turizm ve kültür sanat kentidir. Adana dünyanın en lezzetli kentidir, en misafirperver insanların olduğu kenttir. Adana'da turizmin olmaması akıl alır durum değil! Bizim Seyhan'ımız akar ama kimse kullanmaz bunu. Bizim Adana'yı bu yeni gelirle de tanıştırmamız şart.”